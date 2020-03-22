 

В Италию решено отправить около 100 вирусологов из России

22.03.2020, 11:08, Новости дня

К вылету в Италию готова группа численностью около 100 человек, в состав которой вошли ведущие специалисты Минобороны РФ в области эпидемиологии и вирусологии.

Восемь бригад, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, готовы к доставке в Италию с военного аэродрома Чкаловский, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Чкаловском аэропорту сосредоточены девять самолетов Ил-76 ВКС России, на которых будут доставлены в Италию вирусологи и средства, выделенные для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

В субботу президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь в борьбе с коронавирусом.



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