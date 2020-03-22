Мнение: “Хороший парень” переработал до безумия – зарезал жену и ее родителей, детей не тронул

22.03.2020, 11:01, Разное

Станислав Иванов отправлен на психиатрическую экспертизу. Хотя соседи говорят – прекрасный парень, но очень-очень много работал. Вся семья за его счет жила. Стас рассказал следователям, что защищался от жены и ее родителей. Это они на него якобы напали. Пенсионеры и хрупкая женщина. Он столько для них работал, что ему, похоже, показалось – они его атакуют.

Этот несчастный в итоге зарезал жену и тёщу с тестем на глазах у собственных детей. Было так.

Утро. Сокол, север Москвы. 39-летний Станислав Иванов сначала набросился с ножом на супругу, а затем расправился с пожилой парой Щипонковых, родителями жены. Детей не тронул, ребятишки, 3 и 8 лет, не пострадали физически, сообщает Следственный Комитет. Но психологически – страшная травма. И для старшего, и для младшего. Обязательно в течение жизни вылезет. Дети у медиков.

Полицию вызвала мать убийцы, которой позвонил сам Станислав и попросил срочно приехать. А когда гражданка примчалась, по просьбе сына, тот открыл дверь весь в крови.

“Прекрасная семья”, — говорят все, кто знал Станислава Иванова, пребывая в полном шоке от случившегося. Ни скандалов, ни истерик в их доме никогда не слышали. Он работал и работал и работал.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что последние несколько дней гражданин принимал психотропные вещества, чтобы больше трудиться. Ему казалось, что и на работе все настроены против него, пытаются подставить и уволить. Чтобы привести мысли в порядок, Станислав, который страшно перерабатывал и очень нервничал, и стал принимать препараты для мозговой активности.

Иванов не спал несколько дней до убийства, но радовался, что ему удается все делать вовремя. Он трудился в крупной аудиторской компании на износ. В четверг Иванову даже вызывали скорую. Врачи вкололи транквилизатор, чтобы он немного успокоился и перестал нервничать, а затем уехали. Он не перестал. Так и носился, не спал, работал.

Можно доработаться до того, что у тебя случится сердечный приступ и ты сдохнешь сам (в Японии это называют кароси), можно до убийства тех, с кем ты работаешь вместе (такое случается частенько в США), а можно и до убийства домашних. Хорошо хоть, что дети целы. Нет, никаких галлюцинаций у него не было. Паранойя, паника и страх. Доведенный работой до безумия москвич – это вполне в духе времени.

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