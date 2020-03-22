Личное: Несите ваши денежки, несите!

22.03.2020, 10:50, Разное

Заказала в Перекрёстке доставку продуктов на дом. Обычно-то лень таскаться с тележкой, а тут ещё хороший повод не вылезать — коронавирус.

Казалось бы, что может быть проще? Однако, в обычное время-то Перекрёсток тупил, а тут — ажиотаж!



Ишь, чего удумала — доставку?! Хрен тебе! Фото: Соцсети

Продукты заказывала 17-го. Приложение висело, слетало. В конце концов, к вечеру 18-го получилось набрать корзину — обещали сначала привезти 19-го, затем 21-го.

Сегодня у нас 22-е, верно? Ответьте, не заглядывая подкат — вы думаете, продукты мне уже привезли?

Правильно, хер мне. И вам — тоже хрен без масла. Нет продуктов, потому что — а потому!

При этом денежки-то с меня содрали сразу! Прислали СМС, потом позвонили зачем-то. Ну, вы же понимаете, мне сказали, всё понимаете — на самом деле, нет, я не понимаю такого и не хочу понимать!

Какого хрена брать заказ, если отработать ты его не сумеешь? Что за нахрен такой происходит — жадность вас одолела? Если вы не в состоянии доставить продукты людям, ограничивайте приём заказов. Не берите больше, чем сможете унести!

Подлость — вот основа такого горе-бизнеса. Хочется денег, лохи вон заказывают тушёнку вагонами! Как отказать им, даже если не успеваешь? Ведь они готовы отдать последнее, а потом горе-контора трахнет вас в голову со сроком доставки!



Восточная хитрость: показываем большой палец, подразумеваем средний. Фото: Соцсети

Бесит подлость. Раздражает непунктуальность — в общем, непрофессионализм отдельных компаний и их безмерная жадность.

Коронавирус обнажает пороки. Это хорошо, потому после пандемии выживут лишь лучшие компании, достойные нас. А вот такие, как Перекрёсток, пусть уходят и разоряются — лично я у них ничего никогда не куплю.