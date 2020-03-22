Мнение: Как Сократ лишил гетер прекрасного клиента

22.03.2020, 10:45, Разное

Поучительная история про одного великого философа, другого великого полководца, а также очень красивых женщин, занимавшихся древнейшей профессией.



Сократ упрекает Алквиада. Худ. Антон Петтер. 19 век

В 5 веке до н.э. город Афины был центром мира: здесь жили самые умные, образованные и могущественные мужчины, самые искусные художники и скульпторы, а также самые обольстительные и остроумные гетеры. Государством управлял Перикл, который воспитывал своего юного родича-сироту по имени Алкивиад.

Алкивиад вырос человеком выдающимся, то ли бедой для города Афины, то ли наоборот гордостью: ситуация все время менялась из-за его необузданного темперамента. С кем бы сравнить? Наверно, с буйным Долоховым из "Войны и мира" — совершенно непредсказуемый человек, который не отказывает себе ни в каких удовольствиях, в том числе и противозаконных, обожает рисковать, манипулировать людьми, а также демонстрировать собственное превосходство.

Вдобавок Алкивиад был необыкновенно красив, и всю жизнь этим бесстыдно пользовался.

Античный портретный бюст Алквиада (герма)



Афиняне обожали этого гордого аристократа, за то, как надменно он умел вытирать об них ноги. Плутарх пишет: «Анит, сын Анте­ми­о­на, как-то раз, при­ни­мая каких-то чуже­зем­цев, при­гла­сил на пир и Алки­ви­а­да. При­гла­шение Алки­ви­ад отверг и, остав­шись у себя, пил с дру­зья­ми; когда же все захме­ле­ли, то шум­ной вата­гой отпра­ви­лись к Ани­ту. Алки­ви­ад оста­но­вился в две­рях залы, оки­нул взо­ром сто­лы, устав­лен­ные сереб­ря­ны­ми и золоты­ми куб­ка­ми, и при­ка­зал рабам забрать поло­ви­ну утва­ри и отне­сти к нему домой, но вой­ти не удо­сто­ил и, рас­по­рядив­шись подоб­ным образом, уда­лил­ся. Чуже­стран­цы воз­му­щен­но закри­ча­ли, что Алки­ви­ад-де наг­ло оскор­бил хозя­и­на. «Напро­тив, — воз­ра­зил Анит, — он обна­ру­жил сдер­жан­ность и снис­хо­ди­тель­ность: ведь он оста­вил нам эту поло­ви­ну, меж тем как мог забрать все».

Особенной красотой Алкивиад (как и большинство людей) отличался в молодости. Именно тогда он избрал в качестве наставника великого Сократа.

Конрад Цартман. Сократ и Алкивиад. 1911



Говорят, между ними ничего не было. Хотя кто их знает, этих греков; тем более, что Алкивиад был знаменит своей… ммм… амбивалентностью. Впрочем, у Сократа было много учеников, и современники писали, что это не он влюблялся в них и пользовался их неопытностью. А наоборот, эти юноши были без ума от его интеллекта и обаяния, наплевав на внешность сатира.

Сократ же оставался к ним холоден в этом смысле: профессиональный педагог, хвалю!

Бюст Сократа работы Лисиппа



Как бы то ни было, правды нам не узнать. Слешерской литературы на этот сюжет понаписали еще в античные времена (одним из этих авторов был, кстати, сам Платон).

Известно, в общем, что Алкивиад бесспорно жил в доме учителя, старался с ним не разлучаться, смотрел ему в рот, и ради общения с Сократом пренебрегал общением с другими видными афинянами, причем порой с демонстративной наглостью.

И вот однажды молодой Алкивиад прогулял лекции и пошел в загул.

Генрих Семирадский. Сократ застает своего ученика Алкивиада у гетеры. 1875



Красивый юноша отправился в дом, где работали афинские гетеры и предался с ними разнобразным удовольствиям. Но Сократ обнаружил, что любимый ученик не пришел на утреннюю перекличку перед уроком философии, и отправился его искать. Недоброжелатели донесли, куда девался красавец Алкивиад, и Сократ заявился в пошлый дом. Некоторые даже говорят, что сей дом держала легендарная гетера Аспазия, и вырывать его пришлось прямо из ее объятий.

Картина Жюля ле Шевреля, 1865



Впрочем, это натяжка — Аспазия к тому времени давно уже была возлюбленной Перикла, опекуна Алкивиада, и не стала бы изменять гражданскому мужу с его подопечным. Так что в большинстве версий профессионалки остаются безымянными, и это справедливо.

В общем, великий философ заявился в приют разврата, увидел любимого ученика на ложе разврата, и потерял от возмущения дар речи. А потом начал говорить, и такое наговорил, что у Алкивиада проснулась совесть.

Ж.Л. Жером. "Сократ застает Алкивиада у Аспазии". 1861 г.



И, просветлившись и став более высокоморальным, Алкивиад вскочил с ложа, отпихнул красавиц, и побежал обратно предаваться платонической философии.

Картин на этот сюжет начиная с конца XVIII века было написано великое множество, особенно его любили французские академисты, выбирая различные эпизоды действия. Эти картины аллегорически иллюстрировали силу, которую имеет разум и логика над плотскими удовольствиями!

Худ. Феликс Овре



Самое интересное, что вся эта история — чистой воды брехня, которую французский художник Пейрон в 1782 году высосал из пальца. Ни в одном античном тексте ничего похожего не упоминается! Максимум, что-то могло проскользнуть в средневековых манускриптах 15 века, которые переделывали античные истории самым невообразимым образом. Короче, фэнтези чистой воды.

Но сюжет закрепился в массовом сознании академистов, и картин было создано не один десяток.

Забавно, что античные письменные источники рисуют совершенно другую картину отношения Сократа к женщинам, точнее, к гетерам. Он их очень уважал, как образованных интеллектуалок. Плутарх прямо пишет про Аспазию, что «Сократ иногда ходил к ней со своими знакомыми, чтобы послушать её рассуждения». Также он считал, что юношей надо посылать к гетерам, чтобы они поумнели.

Худ. Франческо Хайес



Из биографии, написанной Плутархом, мы узнаем, что Алкивиад не прекратил ходить к гетерам и во взрослом возрасте, став успешным полководцем и популярным политиком. От него даже жена сбежала к родителям, посколку стра­дала "от того, что муж позо­рил их брак сожи­тель­ст­вом с гете­ра­ми из чуже­зе­мок и афи­ня­нок". Недалеко, правда, сбежала: по закону она была обязана принести заявление о разводе в суд собственноручно. Она предстала перед судьей с прошением, а Алкивиад, которого предупредили, тоже туда заявился, схватил ее в охапку и утащил обратно, к себе. Никто не осмелился задержать его, заступиться за женщину. Больше о ней ничего не было слышно. Античный писатель пишет об этом даже с некоторой похвалой, мол, наверно для этого такой обычай про явку собственной персоной и был придуман, чтобы мужья получили последний шанс помириться.

Слава богу, в Российской Федерации такого нету, и можно прислать адвоката с нотариально заверенной доверенностью!

Микеле де Наполи. Смерть Алкивиада. 1839



Умер этот обаяшка, если вам интересно, примерно в 45 лет. Его зарезали киллеры по заказу товарищей из афинского правительства, поскольку он всех достал. А сожительствовал он тогда (для справки), с гетерой Тимандрой. Вот, даже такие подробности, как имя тетки, история сохранила. А ведь 2,5 тыс. лет прошло!