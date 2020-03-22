Ouest-France – Олимпийские комитеты Норвегии и Бразилии требуют отложить Олимпиаду-2020

22.03.2020, 10:42, Новости дня

Национальные комитеты в Норвегии и Бразилии направили в Международный олимпийский комитет (МОК) обращения с призывом перенести летнюю олимпиаду, которая должна пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Согласно заявлениям комитетов, текущая обстановка не даст спортсменам достойно выступить на мероприятии, к которому они усиленно готовились, а за всю историю олимпийского движения уже были прецеденты с отменой Игр.



Reuters

В субботу Олимпийские комитеты Норвегии и Бразилии потребовали от Международного олимпийского комитета (МОК) перенести Олимпийские игры в Токио из-за эпидемии коронавируса, пишет Ouest-France.

«Наша четкая рекомендация заключается в том, что Олимпийские игры в Токио не должны состояться до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не будет взята под жесткий контроль в международном масштабе», — цитирует издание письмо норвежского комитета в адрес МОК. Кроме того, авторы послания выражают свою обеспокоенность сложившейся ситуацией с коронавирусом и общественным здравоохранением как в Норвегии, так и на мировом уровне. Они напоминают, что в их стране все спортивные мероприятия были запрещены для сдерживания распространения эпидемии. Также официальный представитель национального комитета выразила надежду, что «МОК примет своё решение как можно раньше, чтобы у всех были равные шансы подготовиться».

В то же время бразильский комитет, отмечает французская газета, предлагает перенести Олимпийские игры на 2021 год. В официальном сообщении президент Паулу Вандерлей напоминает, что «мечта каждого спортсмена — соревноваться на Олимпийских играх в лучших условиях», однако в настоящее время «ясно, что проведение Игр 2020 не позволит реализовать эту мечту». Глава Олимпийского комитета Бразилии тем не менее подчеркнул, что такое предложение «не подрывает его доверия к МОК». По его словам, Международный олимпийский комитет уже «сталкивался с проблемами и раньше: отменялись Игры 1916, 1940 и 1944 годов, бойкотировали Олимпиады в Москве и Лос-Анджелесе», и в то время «организация знала, как преодолеть эти препятствия». Паулу Вандерлей также выразил свою уверенность, что «Томас Бах (глава МОК. — ИноТВ), выигравший золото в Монреале в 1976 году, полностью готов вести нас в это трудное время».

Несмотря на всё более многочисленные призывы перенести Олимпиаду, Международный олимпийский комитет за четыре месяца до открытия не считает необходимым это сделать, пишет в заключение Ouest-France.