 

Какие болезни повышают риск смерти от коронавируса

22.03.2020, 10:40, Разное

В Италии произошла одна из самых крупных вспышек эпидемии. Местным врачам удалось выяснить, какие сопутствующие заболевания могут повысить риск смерти от коронавируса COVID-2019. 

Медики утверждают, что наибольшую опасность представляют нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. При заражении вирусом они повышают риск летального исхода на 10,5%. Не менее опасной инфекция оказалась для диабетиков: вероятность смерти среди них вырастает на 7,3%.

В группе риска также оказались люди, страдающих от заболеваний дыхательных органов и высокого давления. Для них угроза смерти возрастает на 6,5% и 6% соответственно. В списке оказались и больные раком. Онкология может повысить вероятность смерти на 5,6%. 

Напомним. что по последним данным коронавирусом COVID-2019 заразились более 310 тысяч человек по всему миру. Свыше 13 тысяч людей погибли, порядка 95 тысяч человек выздоровели. Специалисты утверждают, что смертность коронавирусной инфекции намного выше гриппа. 

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2020 в 5:16 PDT



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