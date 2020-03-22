 

Мнение: Трофейный ACV-15

22.03.2020, 10:33, Разное

Примечательная фото из Ливии.
Войска ЛНА захватили поврежденный бронетранспортер ACV-15, которые недавно Турция в существенных кол-вах передавала боевикам в Идлибе, где они участвовали в боевых действиях и несли потери.
Так так турки поставляют из Сирию в Ливию боевиков, то нет ничего удивительного в том, что им по сирийским лекалам, выдают все тот же бронетранспортер ACV-15. Кроме того, данные машины передаются официальным войскам ПНС Ливии, представляющих из себя конгломерат местных боевиков и банд демократов.

Сама машина достаточно посредственная, но все же лучше, чем ничего.
Машину с заглавной фотографии подбили из РПГ. С краю можно заметить дырку от попадания.
Экипажу не повезло.

После неудач в Идлибе и с шантажом Евросоюза потоками беженцев, Ливия остается еще одной головной болью для Эрдогана, так как кампания получилась весьма затратной, потери растут, а обстановка для Сараджа не улучшается.

Источник: Colonel Cassad



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