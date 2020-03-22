 

Peugeot 205 с двумя моторами продается за $10 000

22.03.2020, 10:30, Разное

В социальной сети Facebook появилось объявление о продаже двухмоторного хэтчбека Peugeot 205 GTI за $10 000. По словам владельца транспортного средства Мартина Томпсона, данная модификация оснащена 6,0-литровым V12 движком, но на самом деле речь идёт о двух совмещенных V6.
Силовые установки функционируют и в паре, и по одиночке. Суммарная мощность достигает 485 лошадиных сил при 624 Нм крутящего момента. Впрочем, Томпсон заменил большинство элементов. К примеру, вручную были сделаны спойлеры и сплиттеры, а в целом разработка потребовала значительных вложений – почти 13 тысяч долларов. Владелец планирует выручить за машину примерно за $10 000 (почти 790 тысяч рублей).

Впрочем, данный экземпляр станет продаваться дешевле из-за неработающего переднего мотора. Кроме того, должен быть произведен ремонт задней части кабины. За доплату Томпсон пообещал оснастить автомобиль новым силовым агрегатом с коваными шатунами, поршнями и приводным нагнетателем.



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