В Узбекистане решили штрафовать за отсутствие защитной маски на 70 долларов

22.03.2020, 10:30, Новости дня

Власти Узбекистана приняли решение с 25 марта ввести штраф в размере до 70 долларов для тех, кто не носит медицинскую маску в общественных местах, информирует оперативный штаб при правительстве страны.

«С 23 марта гражданам запрещается появляться в общественных местах Ташкента и областных центров без медицинских защитных масок, с 25 марта нарушение данного запрета будет штрафоваться», – передает РИА «Новости» сообщение оперативного штаба страны.

Штраф составит 23 доллара первый раз и 70 долларов при повторном нарушении.

Кроме того, с 23 марта предприятия в Ташкенте должны отправить в отпуска сотрудников, «чье отсутствие не критично для деятельности». Остальные должны работать дистанционно.

С понедельника Узбекистан также решил полностью закрыть границу, разрешив лишь выезжать из страны иностранным гражданам.