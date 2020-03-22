Елена Валюшкина вспомнила, как едва не ударила по животу беременную Елену Подкаминскую

22.03.2020, 10:30, Разное

Советская и российская актриса театра и кино Елена Валюшкина вспомнила, как едва не ударила по животу беременную Елену Подкаминскую. Об этом заслуженная артистка Российской Федерации пояснила в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!».

57-летняя актриса призналась, что не знала об интересном положении своей подруги и коллеги, которая месяц назад родила третьего ребенка. По словам Валюшкиной, однажды на съемках она увидела Подкаминскую с животом и, подумав, что он накладной, хотела ударить по нему. Узнав, что 40-летняя актриса действительно беременна, заслуженная артистка РФ не сказала об этом никому.

Отметим, Елена Подкаминская скрывала свое интересное положение от общественности. Беременность протекала хорошо, поэтому актриса проводила на съемочной площадке вместе со своей дочкой Евой и её няней по 10 часов в день.