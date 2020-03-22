 

В пригороде Уфы задержали готовившего совершить теракт бандита

22.03.2020, 10:30, Новости дня

В Башкортостане нейтрализован бандит, планировавший совершить теракт, информирует Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Вчера около 17.00 на автодороге в пригороде Уфы была предпринята попытка остановить легковой автомобиль, в котором находился вооруженный бандит. На требование сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь. В результате последовавшего боеконтакта преступник был нейтрализован», – передает ТАСС сообщение НАК.

Утверждается, что нейтрализованный бандит собирался совершить теракт, у него нашли пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ).



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