 

ВКС РФ подготовили девять самолетов для отправки помощи в Италию

22.03.2020, 10:30, Новости дня

На Чкаловском аэропорту сосредоточены девять самолетов Ил-76 ВКС России, на которых будут доставлены в Италию вирусологи и средства, выделенные для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщило Минобороны России.

«На военном аэродроме Чкаловский (Московская обл.) сосредоточены 9 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые в течение прошедшей ночи вместе с подготовленными экипажами были оперативно переброшены из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Накануне российское Минобороны сообщило, что в Италию направят военных вирусологов, медиков и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.

До этого президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом.



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