Титановый флагман 8848 Titanium M6 5G наделили 12 Гб ОЗУ и 1 Тб ПЗУ

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22.03.2020, 10:30, Разное

Китайский бренд 8848 Phones, использующий в названии высоту горы Эверест, готовит к презентации новый флагман, наделенный 12 Гб ОЗУ и 1 Тб ПЗУ. Мощное устройство Titanium M6 5G с корпусом из титанового сплава, дебютирует 29 марта.
В тот же день откроется доступ к предварительным заказам смартфона, считающегося одним из наиболее мощных мобильных аппаратов на рынке. Отмечается, что о грядущем флагмане 8848 Titanium M6 5G производитель рассказывал еще в октябре 2019 года, анонсировав его выход в первом квартале 2020-го.

Смартфон 8848 Titanium M6, обладающий поддержкой 5G-сетей, базируется на однокристальной системе Snapdragon 865 от Qualcomm в сочетании ОЗУ/ПЗУ – 12 Гб/1 Тб. Титановый гаджет оснастили 6,01-дюймовым AMOLED-дисплеем и камерой с датчиком на 64 Мп.

Предшественник новинки – 8848 Titanium M5 появился на рынке в конце лета 2018-го с ценником около $1830. Стоимость «шестерки», отмечают эксперты, может оказаться еще выше.



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