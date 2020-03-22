Врач рассказал, как разнообразить сексуальную жизнь во время карантина

22.03.2020, 10:17, Разное

Режим карантина способствует появлению напряжения в человеческих отношениях, а также усиливает семейные узы. Такое заявление сделал психотерапевт Евгений Кульгавчук, рассказав, как пары могут разнообразить сексуальную жизнь в изоляции.

Резкое уменьшение численности общественных мероприятий и надобность в удаленной работе могут повлиять на создание новых возможностей для того, чтобы иначе посмотреть на своего жизненного спутника. По словам врача, проводя больше времени друг с другом многие пары, тем самым, сделают для себя только лучше. Став ближе во всех смыслах, они увеличат количество интимных актов и смогут почувствовать себя более жизнерадостными и счастливыми.

Стоит помнить и про расстояние между любимыми людьми в период пневмонии. Во время эпидемии один из возлюбленных рискует оказаться изолированным, а это приведет к невозможности секса между ними, потому как коронавирус передается капельно-воздушным путем. Врач заявил, в такой ситуации важную роль сыграют новые технологии. К примеру, определенные пары могут попробовать заниматься любовью по видеосвязи, и это наверняка внесет большое разнообразие в сексуальную жизнь.

>Пандемия коронавируса началась в конце ушедшего года в китайском населенном пункте Ухань. У местных жителей, которые были замечены на рынке морепродуктов, диагностировали неизвестный вирус. С 22 января город закрыли на карантин, а еще через пару дней те же действия власти выполнили по отношению к всем прилегающим округам. Больше всего заражений зафиксировано в КНР, Италии, Испании, США, Германии и Иране. От вируса погибли более 4,8 тысячи человек на территории Италии, около 3,2 тысячи в Поднебесной и 1378 лиц в Испании.