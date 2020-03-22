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22.03.2020, 10:17, Разное

Российский певец, актёр, телеведущий Митя Фомин купил сестре поместье в Италии за 300 тысяч евро. Об этом солист музыкальной поп-группы Hi-Fi пояснил в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!».
46-летний певец сообщил, что приобрел для своей родной сестры, Светланы Фоминой, которая недавно развелась с мужем, дом с тремя спальнями в Тоскане. Кроме этого, музыкант занялся и внутренним оформлением особняка, купив антикварную мебель.

Солист группы Hi-Fi считает свою 53-летнюю сестру самостоятельным человеком. Светлана Фомина – классический музыкант, однако, зарабатывает немного. По словам певца, сейчас она находится в поисках второй половинки.

Отметим, Митя Фомин потратил 2 миллиона рублей на внешность сестры. Благодаря брату она сделала себе пластическую операцию по увеличению груди.



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