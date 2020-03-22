Siri в iPhone поможет выявить коронавирус

22.03.2020, 10:17, Разное

Сотрудники американской корпорации Apple обновили программное обеспечение смартфонов iPhone, улучшив помощник Siri. Ассистент поможет понять пользователям, заражены ли они коронавирусом.

На территории США усиливается напряжение на фоне эпидемии коронавируса, что сказывается на всех сферах жизни. Выяснилось, что фирма Apple обновила свой голосовой ассистент Siri, который отныне станет оказывать помощь юзерам в диагностировании коронавируса. Владелец гаджета обязан задать соответственный вопрос, после чего программа предложит ответить на несколько вопросов, и они определят состояние человека.

Siri поинтересуется у пользователя, имеются у него одышка, кашель или жар. Ответив «да», ассистент будет уточнять, насколько существенными являются данные признаки. Если человек затруднится правильно ответить, то голосовой помощник порекомендует ему связаться с экстренной помощью. Также механизм может спросить, контактировал ли юзер с человеком, у которого медики выявили коронавирус.

Siri – облачный ассистент и вопросно-ответная система, которая входит в iPadOS, tvOS, MacOS и другие продукты корпорации. В своей работе помощник применяет анализ речи для советов и рекомендаций. В настоящее время разработка является основной частью iOS и доступна на большей части мобильных аппаратов Apple. Прежде кибер-специалисты смогли приспособить Siri для устаревших моделей, но купертиновцы заявили об отсутствии плана интегрировать помощник в более старые устройства.