 

Легенда футбола Роналдиньо отпраздновал 40-летие в тюрьме

22.03.2020, 10:15, Новости дня

Бывший футболист сборной Бразилии, экс-полузащитник испанской "Барселоны", итальянского "Милана" и французского "Пари Сен-Жермен" Роналдиньо в субботу, 21 марта, отпраздновал свой 40-й день рождения.

Свое 40-летие обладатель "Золотого мяча" (2005) встретил в парагвайской тюрьме, где он находится вместе с братом за попытку въехать в страну по поддельному паспорту.

Как сообщает Diario Ole, на праздничный ужин спортсмену подали барбекю. Вероятнее всего то самое барбекю, которое он выиграл матче тюремного футбольного турнира. В решающей встрече бразилец забил пять голов, раздал шесть голевых передач, а его команда одержала победу со счетом 11:2.

Así festejó Ronaldinho su cumpleaños en la cárcel 👀 pic.twitter.com/qMgT7RJlMT

— Diario Olé (desde 🏡) (@DiarioOle) March 21, 2020

Напомним, Роналдиньо собирался представить свою книгу в столице Парагвая , а также принять участие в благотворительной акции. В его номере в гостиницы был обнаружен фальшивый паспорт. Представители звездного бразильца пытались внести за него залог в размере 1,4 миллиона евро, но суд Парагвая оказался непреклонен.



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