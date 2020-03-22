 

Песков: президент предложил Италии помощь из гуманитарных соображений

22.03.2020, 10:15, Новости дня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье прокомментировал предложение о помощи в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19, которое ранее сделал Владимир Путин премьер-министру Италии Джузеппе Конте.  Песков назвал ситуацию с пандемией опасного заболевания в Италии крайне тяжелой. 

"Принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений", — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что справиться с эпидемией коронавируса можно только объединенными усилиями всего мира.

В субботу Владимир Путин в телефонном разговоре предложил Джузеппе Конте перебросить в Италию средствами Минобороны РФ автокомплексы дезинфекции, медиков и соответствующее оборудование.

 

За сутки в Италии от коронавируса умерли 793 человека. В целом число зараженных составляет почти 43 тысячи, пишет ТАСС.



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