“Вся жизнь состоит из намеков”. Мейхер рассказала, как вдохновилась на новый опыт

22.03.2020, 10:14, Новости дня

Певица Надежда Мейхер спела для своих подписчиков в Instagram романс, признавшись, что решиться на это ей помогли намеки судьбы.

“Любовь к романсам возникла еще в детстве, а возможность спеть – несколько лет назад”, – анонсировала камерное выступление певица. По словам Мейхер, чтобы реализовать мечту, ей пришлось “преодолеть немало лабиринтов”.

“Вся жизнь состоит из намеков. И только привычка идти всегда вперед вдохновила на новый опыт”, – призналась она.

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Любовь к романсам возникла с рождением любви к поэзии… Ещё в детстве. Но осознание этой любви, глубина чувств возникла значительно позже. А желание и возможность реализовать , несколько лет назад… Намёки судьбы! И как же их много оказалось в детстве… Иной раз думаешь, а стоит ли?! А сердце с разумом в ответ: – Стоит!!! Назад дороги уже нет! * И так вся жизнь, состоит из намёков, многоточий, слов между строк, тайн покрытых мраком, многослойных узлов и сплошных лабиринтов… И только вековая привычка «идти только вперёд» вдохновляет на новый опыт, на то , что в ЭТОЙ Жизни необходимо пройти, ОСОЗНАТЬ!, ПРИНЯТЬ!,ПРОСТИТЬ!, ПОЛЮБИТЬ ! * #автор #надеждамейхер #мысливслух

A post shared by НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher) on Mar 20, 2020 at 2:10am PDT

Мейхер трижды была участницей группы “ВИА Гра”. Впервые она попала в группу, пройдя кастинг в 2000 году.

По словам композитора и продюсера Константина Меладзе, ему приходилось “заваливать” Мейхер книгами, когда она только начинала карьеру в группе.