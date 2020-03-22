Коронавирус: Италия закроет все производство не первой необходимости
22.03.2020, 10:14, Новости дня
В Италии из-за вспышки коронавируса закроют все производство, которое не является ключевым. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте во время обращения, опубликованного в его Facebook.
Он заявил, что страна “закроет всю производственную деятельность на национальной территории, которая не является необходимой и ключевой”.
Какие именно виды производства будут закрыты он не уточнил, но объявил, что составлен список мероприятий, которые останутся в рабочем состоянии. В частности, супермаркеты, продуктовые магазины и аптеки не будут закрыты.
Конте добавил, что из-за таких мер “производительный двигатель страны замедляется, но не останавливается”.
In diretta da Palazzo Chigi
Posted by Giuseppe Conte on Laupäev, 21. märts 2020
Несмотря на то, что с 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры, страна занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса, первое место по количеству умерших и второе место по количеству зараженных после Китая.
По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта в Италии заражены 53 578 человек, из них умерли – 4 825.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 307 тыс., умерли более 13 тыс. человек.
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