 

Коронавирус: Италия закроет все производство не первой необходимости

22.03.2020, 10:14, Новости дня

В Италии из-за вспышки коронавируса закроют все производство, которое не является ключевым. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте во время обращения, опубликованного в его Facebook.

Он заявил, что страна “закроет всю производственную деятельность на национальной территории, которая не является необходимой и ключевой”.

Какие именно виды производства будут закрыты он не уточнил, но объявил, что составлен список мероприятий, которые останутся в рабочем состоянии. В частности, супермаркеты, продуктовые магазины и аптеки не будут закрыты. 

Конте добавил, что из-за таких мер “производительный двигатель страны замедляется, но не останавливается”.

In diretta da Palazzo Chigi

Posted by Giuseppe Conte on Laupäev, 21. märts 2020

Несмотря на то, что с 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры, страна занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса, первое место по количеству умерших и второе место по количеству зараженных после Китая.

По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта в Италии заражены 53 578 человек, из них умерли – 4 825.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 307 тыс., умерли более 13 тыс. человек.



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