Совсем не выдумка: Как кенгуру, дикобразы и бабуины обживают британские леса

22.03.2020, 10:11, Разное

В ноябре 2000 года богатые посетители лондонского гольф-клуба как обычно размахивали клюшками и переходили от лунки к лунке, если падали в нее мячиком.

Внезапно небольшая комнатная собачка одного из гольфистов залаяла и подбежала к колючим кустам, а когда хозяйка пошла вернуть ее, она заметила в этих кустах какое-то непонятное животное.

Оказалось, что это небольшой кенгуру, а точнее валлаби. На место была вызвана полиция, однако им поймать кенгуру не удалось, оно куда-то убежало. Предполагалось, что животное совершило побег из зоопарка или частного зверинца (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Это было не первое и далеко не последнее событие, когда в Британии видели кенгуру. В 2011 году небольшой рыжевато-серый кенгуру забрался в сад жительницы городка Лайм-Реджис, графство Дорсет. Пока кенгуру прыгал по саду, женщина успела заснять его на свою видеокамеру. Потом кенгуру перемахнул через ограду и убежал.

В августе 2015 года еще одного валлаби, на этот раз редкого альбиноса увидели в кустах близ деревни в графстве Нортгемптоншир и такие случаи продолжают регулярно случаться и появляться в прессе.

Специалисты зоологи считают, что в Великобритании вот уже пару десятков лет обитает устойчивая популяция диких кенгуру, которые когда-то сбежали из зоопарка, а потом сумели приспособиться к британскому климату и отлично размножаются при отсутствии естественных врагов в природе.

То же самое случилось и с нутриями. В 1992 году жительница одной из деревень графства Стаффордшир однажды утром отправилась на прогулку и внезапно заметила на проселочной дороге двух крупных животных, которые напомнили ей очень больших морских свинок.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что это нутрии и вероятнее всего это были потомки тех нутрий, которых в 1929 году завезли из Аргентины в Великобританию, чтобы выращивать их на зверофермах.

Через десять лет крупная популяция нутрий сбежала со зверофермы Carill-Worsley Farm на востоке Англии и уже в 1961 году было обнаружено, что нутрии теперь встречаются в полях и озерах Эссекса, Саффолка и Норфолка. На сегодняшний день из встречают очень редко, однако небольшая популяция нутрий оказалась устойчивой и до сих пор обитает где-то в английской глубинке.

Видят в Англии и дикобразов, хотя не так часто как нутрий и кенгуру. В 2005 году дикобраза видели в лесу Дин и это не являлось загадкой, ибо было официально заявлено, что данный зверь сбежал с частной фермы в Элвуде, возле Колфорда. Дикобраза поймали, дали ему кличку Спайк (Шип) и увезли в другой частный зоопарк.

Были также случаи наблюдения дикобразов в Стаффордшире, где лет двадцать назад видели двух этих животных и тоже считалось, что они сбежали из частного зоопарка.

При этом их так и не поймали и они скорее всего до сих пор живут и размножаются в местных густых малолюдных лесах. Английский климат, судя по всему, подошел дикобразам, а в лесах для них достаточно подходящей пищи.

В январе 1999 года в Шотландии люди видели еще более экзотическое для страны животное, чем кенгуру или дикобразы – бабуина. Причем шотландский январь куда более холодный, чем зима в любом из мест, где бабуины обитают изначально. Однако увиденный людьми зверь кажется не испытывал никакого дискомфорта от холода.

Основным очевидцем стал неназванный автомобилист, который ехал по дороге недалеко от аэропорта Престуика, когда заметил в кустах на обочине существо, похожее на крупную обезьяну – бабуина.

Автомобилист позвонил полицейским и когда они осматривали указанное место, тоже успели заметить похожую на бабуина обезьяну с вытянутой мордой и передвигающуюся на четырех конечностях. Поймать ее они не смогли, обезьяна быстро убежала в кусты и больше они ее не видели.

Полицейские после этого разослали объявление по всем окрестным деревням и городкам, однако кроме нескольких сообщений о том, что кто-то тоже видел странное животное, дело дальше не продвинулось.

Есть также коротенькая заметка о том, что в 1960-1970-х в районе города Личфилда видели броненосцев, причем очевидцы были убеждены, что это именно броненосцы, а не что-то иное.