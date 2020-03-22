 

Кто такая ирландская Пука и почему она связана с фильмом «Донни Дарко»

22.03.2020, 10:08, Разное

В ирландском языке слово "пука" обозначает "дух" или "призрак", однако в основном так называют существо, которое по своей природе близко к феям (Паранормальные новости – paranormal-news.ru). 

Тем ни менее Пука не фея, а скорее оборотень, так как может принимать вид различных животных, чаще всего лошади, козы, собаки и кролика. Иногда она предстает и в виде уродливого гоблина.

Независимо от того, вид какого существа примет Пука, у нее всегда будет темный, почти черный мех или волосы. В сказках и легендах Пука чаще всего предстает перед людьми в виде дикого черного коня с серовато-желтыми глазами, длинной гривой. Когда конь бежит, то слышно как гремит длинная цепь, обернутая вокруг его тела. 

Согласно народным историям, эти зловещие черные лошади появляются с наступлением темноты и начинают сеять хаос на фермерских полях, уничтожая посевы, ломая заборы и нападая на домашний скот. 

Не все исследователи выводят слово "Пука" от ирландского слова "призрак", немало тех, кто считает, что "Пука" имеет куда большего с древнескандинавским словом "Пук" или "Пуки", которым обозначался дух природы. Также есть версии, что "Пука" произошло от староирландского слова "Пок", обозначающим козла, а еще оно имеет связь с древним кельтским культом лошадей. 

Следы этого культа находят на вершинах гор, считается, что именно оттуда приходят "кошмарные черные кони". Считается, что они могут говорить говорить как люди и даже могут предсказывать некоторые события. 

Многие места в Ирландии названы в честь лошадиного культа, к примеру название горы Бинлафлин (Binlaughlin) в графстве Фермана переводится как Пик Говорящей лошади. 

Сложно сказать, являются ли Пуки злыми или добрыми, можно в равной степени столкнуться и с теми и с другими. Но чаще всего рассказывается о хулиганистых и злых пуках. К примеру одна из распространенных народных баек повествует о том, как Пука может приставать к конкретному человеку. 

Для этого она приходит к определенному дому и начинает выкрикивать имя этого человека, а когда этот человек выйдет из дома, увидит перед собой черную лошадь и захочет оседлать ее, Пука начнет брыкаться, а потом скинет человека в грязную канаву. При этом если отказаться от "прогулки", то злобный черный конь начнет скакать по участку и громить все, до чего доберется. 

Легенды о проделках Пуки рассказывались в Ирландии как минимум несколько сотен лет. Знают о ней также в Уэльсе и Шотландии. Пука упоминается и в классической литературе, в том числе известная ирландская поэтесса Джейн Уайльд написала поэму о Пуке, принявшей облик быка. 

В наши дни Пука попадала и в фильмы, к примеру в "Харви", черно-белой эксцентричной комедии 1950 года. Главный герой фильма Джимми Стюард имеет фэнтезийного напарника в виде белого кролика в человеческий рост, которого зовут Пука.  

В знаменитом своей запутанной сюжетной линией фильме "Донни Дарко" регулярно появляющийся рядом с главным героем страшный кролик тоже является Пукой. Лишь к концу фильма он снимает маску и таким образом раскрывает свое истинное лицо и часть сюжета. 

Пука также является важной частью древнего кельтского народного праздника урожая Самайн, который отмечался в начале ноября. Согласно традициям, на тот момент весь несобранный с полей урожай доставался Пуке и поэтому в этот день Пука становится очень доброжелательным. 

Даже в наши дни ирландские фермеры по традиции оставляют на своих полях небольшой кусочек неубранного зерна как "дань Пуке". Это зерно потом с удовольствием поедают местные птицы и грызуны. 

Ирландцы Пуку уважают, хотя и боятся, при этом говорят, что если относиться к нему дружелюбно, то и Пука ответит тем же. Есть даже истории когда люди лично встречали Пуку, принимая ее за своего нового соседа, потому что Пука представала в виде человека. И если человек разговаривал с "новым соседом" доброжелательно, то Пука потом лишь растворялась в воздухе, а вот если человек был настроен негативно, то Пука могла потом ему сильно отомстить. 



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