Нераскрытая тайна НЛО на старинных французских монетах

22.03.2020, 10:08, Разное

Первые новостные статьи об этой странной монете начали появляться еще около 10 лет назад и немало людей быстро обозвали этот артефакт подделкой. Тем ни менее эта монета полностью реальная и пока никто из экспертов так и не доказал, что она является фальшивка. Как и не разгадал загадку странного объекта, изображенного на ней.

Данная монета была отчеканена во Франции в 1600-х годах и она не является единственной, такой же странный округлый летающий объект был позже найден на еще одной французской монете того же периода (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Эти монеты или скорее жетоны, использовались для расчета между торговцами и королевскими чиновниками, а также в азартных играх. На одной из них отчеканена любопытная надпись "opportunus adest", что с латинского переводится как "Происходит здесь (в нужное время)".

По предположению некоторых исследователей, на монетах изображено библейское "колесо Иезекииля". Эти объекты наблюдал своими глазами пророк Иезекииль и дал им малопонятные описания:

"И смотрел я на животных — и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их — как вид топаза, и подобие у всех четырех — одно, и по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны; во время шествия не оборачивались. А ободья их — высоки и страшны были они; ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз…"

Что именно видел библейский пророк, ученые до сих пор не знают. Судя по сложным описаниям, он и правда видел что-то необычное, но что это было: небесный корабль пришельцев или редкое явление вроде солнечного гало, сказать невозможно.

По предположению уфологов, на монетах запечатлено событие, когда в средневековой Франции и в самом деле наблюдали полет НЛО. Это событие якобы так всех поразило, что его решили увековечить на монетах. Правда до нас не дошло никаких документов об этом, но до нас вообще мало что дошло из тех времен.

У кого именно из нумизматов хранятся в коллекциях эти монеты, нигде в источниках не указано, возможно они намеренно попросили не называть их имен, чтобы обезопасить себя от "охотников за древностями".

Эксперт по нумизматике Кеннет Брессет из Колорадо-Спрингс, считает, что монеты подлинные, потому что узоры на них и стиль чеканки полностью соответствуют Франции середине 1600-х годов.

Он также говорит, что знал об одной странной "инопланетной" монете еще 50 лет назад и за все эти годы сумел найти лишь сведения о второй с подобным НЛО, тоже из Франции. И более ничего.