Кому война, а агентам Кремля – мать родна

22.03.2020, 10:07, Разное

20/03/2020 Вероника Аксенова

Есть такая русская поговорка, и смысл ее в том, что пока одни погибают, другие выстраивают свои планы по принципу «побольше «урвать» и сохранить власть». Подобных поговорок и пословиц в русском языке много. Только вот эти поговорки заседатели в Кремле почему-то заставляют учить других, забывая, что в первую очередь они существуют для россиян и для России.

Казалось бы, такая глобальная и острая проблема всего человечества, как пандемия коронавируса, в трудную минуту должна была объединить всех в независимости от вероисповедания, материального достатка, и уж тем более политических взглядов. Но, к сожалению, на этой по истине тяжелой ситуации наживаются многие, как в элементарном бытовом плане, так и глобально в политическом… Агенты Кремля, работающие во всех информационных сферах, начиная с радио и телевидения, вещающего не только на русском, но и других языках мира, заканчивая всеми известными социальными ресурсами на просторах сети интернета, ведут работу своей пропаганды, направленную на дезинформацию жителей Европы.

Слухи во время кризиса, полуправдивая информация и фейковые сообщения распространяются очень быстро. Разумеется, волна цифровой дезинформации никого не заражает – но она порождает хаос, вызванный недоверием к правительству, что в период пандемии в разы повышает статистику летальных случаев.

В то время как распространение пандемии коронавируса практически парализовала жизнедеятельность целых стран и за последние недели по всему миру унесла жизни более 10 тысяч человек, Россия, на фоне безразличия к судьбе к собственному народу, оставалась олицетворением спокойствия. Повседневная жизнь шла своим чередом – магазины, организации и школы по-прежнему работали. Более того, Кремль, на фоне происходящего, во всю включил свои т.к. информационные «Вру» каналы. Этим Кремль, якобы стараясь «сохранить лицо», практический обрек свое население самым большим рискам нежели страны, которые не скрывая угрозу, старались, и стараются по сей день спасти людей. Политтехнологи Кремля, распространяя заведомую ложь на счет борьбы Запада с пандемией ради того, чтобы выставить их как обычно «врагами цивилизации», своих же граждан обрекли на гибель. Хотя, если вспомнить высказывание Путина еще во времена Ельцина – русские бабы еще нарожают, то и удивляться нечему. Хотя давайте по порядку:

На основе изучения и анализа данной бессовестной пропаганды, Службой стратегических коммуникаций ЕС, 16 марта был создан внутренний документ, отражающий распространение Кремлем дезинформации о такой страшной и острой проблеме для всего человечества как коронавирус. Цель данной дезинформации- это обострение кризиса в странах Запада по средствам подрыва доверия населения к действующим системам здравоохранения, что без всякого сомнения мешает эффективному реагированию на пандемию с которой столкнулось все мировое сообщество.

Внутренний документ приводит конкретные примеры провокаций и дезинформации граждан ЕС: «Прокремлевская дезинформация продвигает нарратив, что коронавирус создан людьми для применения его Западом в качестве оружия. Сообщения, предназначенные для Италии, направлены на то, чтобы усилить опасения по поводу способности национальных и международных властей справиться со вспышкой (например, «способность ЕС эффективно бороться с вирусом сомнительна»; «итальянские врачи будут выбирать, кому жить, а кому умереть, поскольку больницы не в состоянии спасти всех пациентов»)».

Становится очевидным, что в условиях сложной создавшейся ситуации, искусственно создавая панику, замешательство и дезинформацию, Кремль использует свою любимую стратегию ужаса и запугивания, распространяет ненадежную и сомнительную информацию, создает попытку подрыва компетентности и авторитета правительства европейских государств в лице собственных граждан.

«Сообщения на испанском языке (нацеленные на Европу и Латинскую Америку) развивают апокалиптические истории, обвиняют “капиталистов” в попытках извлечь выгоду из вируса и подчеркивают, насколько хорошо РФ и Путин справляются со вспышкой», – отмечается в докладе, где также сказано, что испаноязычная служба государственного российского телеканала RT распространяла новости о коронавирусе, которые набрали 6,8 миллионов репостов в соцсетях, обойдя по популярности сообщения агентств Reuters и Bloomberg.

Наряду со Службой стратегических коммуникаций ЕС, вашингтонский Институт изучения военных действий провел свое исследование и опубликовал отчет, в котором подробно рассказывается, как именно российские интернет-тролли использовали ситуацию с коронавирусом против Украины: «Целенаправленная кампания по дезинформации была нацелена на Новые Санжары в центральной части Украины – город, в котором находится место карантина для эвакуированных. Массово рассылаемые текстовые сообщения жителям Полтавы 19 февраля призывали к протестам, чтобы заблокировать прибытие эвакуированных. Жители Полтавы получили эти текстовые сообщения до того, как украинское правительство подтвердило, что Новые Санжары являются местом карантина».

Кремль на всех уровнях воспользовался им же разожженным конфликтом вокруг карантина в Украине. Американские эксперты отмечают: «Российский МИД заявил, что протесты делают Украину похожей на “средневековую Европу”, отметив, что демократические реформы в Украине привели к “чудовищной дегуманизации гражданского общества и дезорганизации управления”. Русскоязычные СМИ также использовали этот подход, изображая Украину как склонную к насилию, беззаконию и невежественной провинциальной истерике».

Хизер Конли, вице-президент вашингтонского Центра международных и стратегических исследований отмечает, что Кремль ставит своей целью подрыв западных либеральных демократий, чтобы они «выглядели настолько слабыми и раздробленными, насколько это возможно».

В качестве примера, Конли приводит одну из ложных информаций, звучавших на российском телевидении еще в феврале, согласно которой, коронавирус был разработан британцами как химическое оружие, тестирование которого будто бы проводилось в Китае. При этом, как отмечает эксперт, в студии программы «Большая игра» Первого канала упоминали британскую военную лабораторию Портон-Даун, которой участники передачи приписали и отравление Сергея и Юлии Скрипалей при якобы непричастности к этому России.

“…Сообщения могут варьироваться в зависимости от страны”, – говорит Конли. – Но в целом они призваны разжечь социальные разногласия, усилить хаос и показать западные правительства в максимально негативном свете, при этом подчеркивая четкое лидерство Владимира Путина».

Заявления Хизер Конли также подтверждает и директор проекта Kremlin Watch чешского аналитического центра «Европейские ценности» Вероника Вихова обращая внимание на то, что Кремлевские государственные каналы, такие как RT и Sputnik, повторяют распространяемую Китаем информацию о том, что коронавирус происходит из США, и был завезен в Китай американскими туристами или военными, или же что вирус является изобретенным в США биологическим оружием с целью нанесения вреда Китаю и Ирану.

«Мы видели эти сообщения в российских государственных медиа, а затем их очень часто переводили или воспроизводили по другим разным каналам – прокремлевским каналам – на разных языках, включая чешский, но также испанский и итальянский», – говорит эксперт центра, добавив, что дезинформация по поводу коронавируса распространяется и через площадки прокремлевских медиа в соцсетях.

«До сих пор одной из тем, на которую была нацелена российская и пророссийская дезинформация, была миграция. Сейчас они переходят на коронавирус, потому что это очень эмоциональная и чувствительная тема. И каждое ложное сообщение на эту тему, к сожалению, может оказать огромное негативное влияние, включая на здоровье самих людей», – говорит Вероника Вихова.

На фоне такой дезинформационной войны, оказывается, в РФ провели более 116 тысяч тестов на COVID-19, при таких исследованиях официально было признанно лишь 147 подтвержденных случаев – об этом пишет «Foreoign Policy».

Но реальность не заставляет себя долго ждать. На фоне всего, медики стали подвергать сомнению официальные данные и эффективность мер по ограничению распространения коронавируса, которых проводит Кремль. Эти мифы начали разрушаться почти за 48 часов после официальных выступлений правительства и президента России, которые начали менять и смысл, и тон своих заявлений в отношении глобальной проблемы. По информации того же «Foreign Policy» – «Скорость реакции правительства в последнее время может быть отчасти обусловлена признанием того факта, что вирус по сути распространяется по всей стране. В то время как официальная статистика остается низкой, появляются свидетельства того, что реальность более серьезна, и во многих случаях вирус ошибочно диагностируется как другие заболевания».

По информации «Foreign Policy» -«В настоящее время тестирование на коронавирус в РФ осуществляется монопольно лабораторией в Новосибирске (…). Это означает, что лаборатория сталкивается с увеличением количества тестов и растущим отставанием с точки зрения предоставления результатов. Более того, тесты в РФ проводятся по локально разработанной версии, которая, по мнению некоторых медицинских экспертов, может быть недостаточно точной для выявления всех случаев вируса. Кроме того, длительное отсутствие доверия к медицинской системе может вести к тому, что некоторые больные пациенты не приходят на проверку.

Идеологию и «свою озабоченность» по пандемии Кремль продемонстрировал и по программе об оказании помощи частному, гражданскому и бизнес-секторам, пострадавшим от пандемии.

По распространенным официальным информациям РФ выделит на программы помощи от коронавируса бизнесам и гражданам 4 млрд долларов. На ряду с Россией, в остальных странах мира, картина несколько иная: Япония – $193 млрд, Испания – €200 млрд, Британия – £330 млрд, Италия – €340 млрд, Франция – €547 млрд, Германия – €550 млрд, США – $850 млрд.

Даже по этим цифрам можно достаточно что сказать – как беспокоиться Кремль о судьбе своих граждан и экономике, и вообще интересует ли сколько человек выживет в этих условиях?!