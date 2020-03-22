Динамика коронавируса на 21 марта: в России заражены более 300 человек

22.03.2020, 10:05, Новости дня

В мире скончались более 12 тысяч человек.

На 21 марта в России заражены коронавирусом 306 человек. За сутки прибавилось 53 случая инфицирования. Это практически столько же, сколько добавилось вчера (54 человека) и позавчера (52 человека). По данным оперативного штаба, смертельных случаев нет, выздоровело 16 пациентов.

Больше всего зараженных COVID-19 насчитывается в Москве – 137 человек. Затем следует Московская область (35 человек) и Санкт-Петербург (16 человек). В Свердловской и Самарской областях по девять заболевших.

Сегодня был официально подтвержден первый случай заражения в Ставропольском крае, причем коронавирус туда привезла из Испании главный инфекционист региона Ирина Санникова, которая решила не соблюдать карантин и сразу после поездки активно “пошла в народ”.

В мире на вечер 21 марта больны более 290 тысяч человек. Суточный прирост превышает 30 тысяч зараженных, это примерно на 4000 человек больше, чем за прошлые сутки. От коронавируса скончались уже 12 тысяч человек по всей планете. Прирост жертв за сутки составил около 1400 умерших. Темпы смертности тоже растут, за прошлые сутки умерло около 1000 человек.

Выздоровели к 21 марта более 92600 человек, прирост поправившихся за сутки составил около 3500 человек, это примерно на 1000 больше, чем в предыдущие сутки.

Больше всего больных в Китае, 81014 человек, однако прирост замедлился до нескольких десятков человек в сутки, все случаи привозные. Умерло 3255 человек, поправились 71885 человек. Показатель смертности – 4,01%.

Италия на втором месте с 470021 случаем, скончались 4032 человека, поправились 5129 пациентов. Смертность в Италии высокая, 8,57%. Схожие показатели наблюдаются в Индонезии, Ираке, Бангладеше, Мексике, Алжире, но там намного меньше случаев заражения.

На третье место по числу зараженных уже не Иран, а Испания, опередив Иран, где насчитывается свыше 21500 зараженных и более тысячи жертв.

В России массово прекращают работать кинотеатры. Крупнейшая сеть, объединяющая «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино», закрывает 22 кинотеатра из 77 кинотеатров. Премьер-зал» заморозил работу 125 кинотеатров из 494.

В Москве в рамках карантинных мер закрываются фитнесс-залы, бассейны и аквапарки.

Глава правительства России Михаил Мишустин 21 марта рассказал, какие меры поддержки ждут работающих и безработных россиян.

Тем временем “Блокнот” делится рецептами, как сделать дома дефицитный антисептик. Для этого можно взять как изопропиловый спирт, так и, например, самогон.