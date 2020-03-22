«Я не хочу никого убивать, это моя природа»: журналисты взяли интервью у коронавируса

22.03.2020, 10:05, Новости дня

«Москва 24» нашла необычный подход к теме COVID-19, чтобы еще раз рассказать о мерах предосторожности.

Необычного собеседника пригласил в студию телеканал «Москва 24». Гостем студии стал коронавирус. В его роли, конечно же, выступил реальный человек, который был одет в костюм, а лицо скрывал шар в виде увеличенной клетки COVID-19.

Интервью посвятили вопросам, которые предполагали ответы, содержащие основную информацию о коронавирусе. Так что зрители смогли узнать, когда вирус появился в России, кого «любит» больше, на каких поверхностях живет дольше всего, чего боится больше всего. Но самый интригующий вопрос журналист задала в конце интервью явно подтрунивая над мэтром журналистики Владимиром Познером, который любит интересоваться у своих гостей – что скажут Богу. Так вот и вирусу пришлось ответить на этот вопрос.