 

«Я не хочу никого убивать, это моя природа»: журналисты взяли интервью у коронавируса

22.03.2020, 10:05, Новости дня

«Москва 24» нашла необычный подход к теме COVID-19, чтобы еще раз рассказать о мерах предосторожности.

Необычного собеседника пригласил в студию телеканал «Москва 24». Гостем студии стал коронавирус. В его роли, конечно же, выступил реальный человек, который был одет в костюм, а лицо скрывал шар в виде увеличенной клетки COVID-19.

Интервью посвятили вопросам, которые предполагали ответы, содержащие основную информацию о коронавирусе. Так что зрители смогли узнать, когда вирус появился в России, кого «любит» больше, на каких поверхностях живет дольше всего, чего боится больше всего. Но самый интригующий вопрос журналист задала в конце интервью явно подтрунивая над мэтром журналистики Владимиром Познером, который любит интересоваться у своих гостей – что скажут Богу. Так вот и вирусу пришлось ответить на этот вопрос.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / В СПЧ рассказали о подготовке наблюдателей к голосованию по Конституции

28.02 / «Единая Россия» делает ставку на губернаторов

04.03 / Новые смартфоны Huawei начали получать обновление ОС Android 10

19.02 / Джамала высказалась обо всех финалистах нацотбора на “Евровидение 2020”

13.03 / Полуфиналы конкурса «Учитель будущего» стартовали в Грозном и Ростове-на-Дону

26.02 / В Москве начали массово ловить уличных животных из-за коронавируса

12.03 / В США из-за коронавируса закрыли Конгресс

02.02 / В Алтайском крае произошло землетрясение

28.02 / В Идлибе погибли 9 турецких военных

12.03 / Украина начинает подготовку ко второй эвакуации украинцев из Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска