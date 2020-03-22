 

Вертолёт Bell разбился в Ненецком автономном округе, есть погибший

22.03.2020, 10:05, Новости дня

Пассажирке удалось выжить.

В Ненецком автономном округе 21 марта произошла авиакатастрофа – разбился частный вертолёт Bell 206, который направлялся на мыс Константиновский, где находится метеостанция «Северное ОГМС». Ему предстояло пролететь 150 км.

В результате крушения погиб пилот, его пассажирке удалось выжить. Женщину госпитализируют в больницу в Нарьян-Маре.

Напомним, что несколько дней назад боевой вертолет случайно дал залп по жилой многоэтажке в Чите.

А самым громким инцидентом с вертолетом в 2020 стало крушение, в котором погиб легендарный баскетболист Коби Брайант.



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