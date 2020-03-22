ФБР тоже любит Владимира Высоцкого

22.03.2020, 10:04, Разное

Оно размещает в Фейсбуке рекламные объявления о поиске русскоязычных информаторов

Mar 7, 2020

Необычная рекламная кампания была запущенана Фейсбуке в рамках специальной программы контрразведки регионального отделения ФБР в Вашингтоне. Владимир Высоцкий изображен на одной из рекламных кампаний.

Федеральное бюро расследований США призывает граждан проявлять сознательность и делиться информацией о свершающихся преступлениях в сфере национальной безопасности. В этот раз в качестве картинки для привлечения внимания агентство выбрало имидж советского музыканта и актера Владимира Высоцкого.

«Информация, предоставляемая ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим обратиться к нам», – говорится в тексте объявления.

Заинтересовавшиеся объявлением и кликнувшие на него попадают на сайт ФБР, где подчеркивается, что «первостепенной задачей ФБР является защита государственной безопасности Соединенных Штатов Америки».

Для тех, кто желает помочь Бюро в выполнении этой важной миссии и поделиться сведениями, указывается корпоративный адрес регионального отделения агентства в Вашингтоне, округ Колумбия.

«Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности», – подчеркивают сотрудники ФБР.

Ранее сообщалось о том, что ФБР набирает русскоязычных агентов, публикуя объявления, содержащие грамматические ошибки.