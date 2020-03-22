Календарь: 22 марта – Таксисты всего мира отмечают свой праздник

22.03.2020, 10:03, Новости дня

Сегодня празднуется Международный день таксиста.

22 марта 1907 года на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. Местные извозчики назвали счетчик таксиметром – от французского «такс» («плата») и греческого «метрон» («измерение»). С тех пор индивидуальный городской транспорт начали именовать такси, а извозчиков – таксистами.

Желтый стал классическим цветом такси для всего мира по инициативе американца Джона Хертца, основателя компании Hertz Corporation. Принимая старые автомобили в счет уплаты за новые, он перекрашивал их в желтый цвет и использовал их в качестве такси. Яркие автомобили стали легко заметными на улицах городов, и позже практику перекрашивать такси в желтый цвет взяли за правило почти все подобные компании.

Узор в виде шашечек появился в 20-х годах ХХ века на машинах американской компании, которая заимствовала их из гоночной символики. Он должен был подталкивать клиентов к мысли о быстроте передвижения.

В России первые такси появились в том же 1907 году. Сейчас автомобили с шашечками днем и ночью создают комфортные условия для жителей и гостей городов. Современные таксисты являются романтиками, которые не боятся опасности, а также опытными психологами и знатоками политики. Говорят, что даже сам президент России, Владимир Путин в период кризиса «бомбил» по ночам, чтобы прокормить семью.

В феврале этого года на всю страну прославилась фитнесс-тренер Яна Данькова, накричавшая на таксиста в Москве. Её слова “Вези меня, мразь!” стали мемом.

Еще праздники 22 марта:

Всемирный день водных ресурсов.

День Балтийского моря.

События дня:

1634 г. – Рембрандт женился на Саскии, воспетой им на многих полотнах.

1882 г. – Конгресс США запретил многоженство.

1904 г. – в лондонской газете «Иллюстрейтед Миррор» впервые в мире была опубликована цветная фотография.

1935 г. – Персия стала официально называться Ираном.

Именинники:

Александр, Александра, Алексей, Дмитрий, Наталья, Сергей.

Родились:

Георгий Жжёнов (1915 – 2007 гг.) – советский актер.

Валерий Сюткин (1958 г.) – российский певец, бывший солист группы «Браво».

Александр Цекало (1961 г.) – российский актер, телеведущий и продюсер.