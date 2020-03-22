Определен средний инкубационный период коронавируса

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22.03.2020, 10:03, Новости дня

Благодаря его точной оценке заболевания можно будет лучше оценить динамику вспышки COVID-19.

Средний инкубационный период (отрезок времени от момента заражения до проявления симптомов болезни) коронавирусной инфекцией оказался равен 5,1 дня. Такие данные показал анализ данных SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, сообщили РИА Новости со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

Примерно такой же инкубационный период ранее был установлен и у вирусов, вызывавших тяжелый острый респираторный синдром (SARS, атипичная пневмония, 2002 год) и ближневосточный респираторный синдром (MERS, верблюжий грипп, 2015 год).

Исследование проводилось под руководством сотрудников Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в американском Балтиморе. Отмечается, что у 97,5% людей симптомы коронавируса проявляются в течение 11,5 дня после заражения.

В Роспотребнадзоре признали, что 14-дневный карантин для такого инкубационного периода является разумной мерой предосторожности.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции. В то же время итальянские медики определили болезни, увеличивающие риск смерти от коронавируса: проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет, хронические респираторные заболевания, высокое давление и онкологические заболевания.

Согласно последним данным, на вечер 21 марта в России заражены коронавирусом 306 человек. По сведениям оперативного штаба, смертельных случаев нет, выздоровело 16 пациентов.



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