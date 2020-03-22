 

В Украине армия будет патрулировать улицы во время карантина

22.03.2020, 9:55, Новости дня

Вооруженные силы Украины будут привлечены для патрулирования украинских городов на период ограничительно-карантинных мероприятий. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны.

“Для поддержания общественной безопасности и порядка с 22 марта 2020 года в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины”, – говорится в сообщении.

Украинские военные при патрулировании улиц будут взаимодействовать с сотрудниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии Украины.

Бойцов, задействованных в охране правопорядка, обеспечат средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами, подчеркнули в пресс-службе.

По состоянию на вечер 21 марта в Украине подтверждены 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли три человека, один излечился.

Введен режим чрезвычайной ситуации в Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Харьковской, Тернопольской и Донецкой областях, а также в Киеве. На всей территории страны действует карантин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Число больных раком за следующие 20 лет может вырасти на 60% – ВОЗ

07.02 / Москву сочли лучшей площадкой для развития искусственного интеллекта

22.03 / “Почта России” прекратила сообщение с 15 странами

12.03 / Раскольники захватили храм УПЦ в Ровенской области

20.03 / Tinder найдет любовь на карантине

20.02 / «Биохакеры» экспериментируют над организмом в поисках «эликсира бессмертия»

16.02 / Covid-19: число заразившихся превысило 69 тысяч человек

17.03 / Смартфон LG V60 ThinQ 5G оказался дешевле Galaxy S20 Ultra

17.03 / Россия готовится к переходу на “удаленку”

04.03 / Путин объявил о снижении нефтяной зависимости российской экономики. Но зависимость растет и падает вместе с ценами на нефть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска