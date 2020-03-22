В Украине армия будет патрулировать улицы во время карантина

22.03.2020, 9:55, Новости дня

Вооруженные силы Украины будут привлечены для патрулирования украинских городов на период ограничительно-карантинных мероприятий. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны.

“Для поддержания общественной безопасности и порядка с 22 марта 2020 года в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины”, – говорится в сообщении.

Украинские военные при патрулировании улиц будут взаимодействовать с сотрудниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии Украины.

Бойцов, задействованных в охране правопорядка, обеспечат средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами, подчеркнули в пресс-службе.

По состоянию на вечер 21 марта в Украине подтверждены 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли три человека, один излечился.

Введен режим чрезвычайной ситуации в Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Харьковской, Тернопольской и Донецкой областях, а также в Киеве. На всей территории страны действует карантин.