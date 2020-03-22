В Харькове “лишние” пассажиры трамвая присаживаются на корточки, прячась от полиции

22.03.2020, 9:55, Новости дня

Жители Харькова придумали оригинальный способ обойти запрет на перевозку более 10 человек в вагоне трамвая, введенный в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Люди садятся на корточки, чтобы их не заметили полицейские.

Видеозапись из трамвая, следовавшего по маршруту №6, 21 марта опубликовал в Facebook портал “Харьков 1654”.

“Кондуктор шестого трамвая орет и просит спрятаться, так как штраф 1000 грн, все дружно по просьбе присели”, – говорится в описании видео.

В харьковских трамваях люди присаживаются на корточки, чтоб полиция не отследила сколько пассажиров находится в салоне.Кондуктор 6 трамвая орет и просит спрятаться, тк штраф 1000 грн, все дружно по просьбе присели.Потом проезжая мимо универмага Харьков, увидев полицейских кондуктор опять просил присесть. Posted by Харьков 1654 on Laupäev, 21. märts 2020

С 18 марта в Украине прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров.

В Ужгороде, Черкассах, Чернигове, Черновцах, Луцке, Тернополе общественный транспорт полностью остановлен. С 23 марта эта мера начнет действовать и в Киеве.

В Украине подтверждены 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли три человека, один излечился.