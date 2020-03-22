 

Пенс и его жена прошли тестирование на коронавирус

22.03.2020, 9:55, Новости дня

Тесты вице-президента США Майка Пенса и его супруги Карен на коронавирус показали отрицательный результат. Об этом вечером 21 марта написала пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер в Twitter.

Ранее 21 марта вице-президент заявил журналистам, что сдаст анализы после того, как один из сотрудников его офиса заболел COVID-19. По словам Пенса, заболевший чувствует себя хорошо, у него были легкие симптомы, похожие на простуду, а в Белом доме он не был с 16 марта, информирует CNN.

Пенс возглавляет координационный штаб Белого дома по борьбе с коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп сдал анализ 13 марта, после того, как его подвергли критике за отказ проверяться после контакта с зараженным бразильским чиновником. Коронавируса у главы Белого дома не нашли.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США к этому моменту коронавирусную инфекцию выявили у 26 747 человек (третье место в мире после Китая и Италии).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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