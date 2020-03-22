Узбекистан решил закрыть границу

22.03.2020, 9:53, Новости дня

Власти Узбекистана решили с понедельника закрыть границу в связи с пандемией коронавируса, исключение – для иностранцев, которые выезжают из страны, информирует оперативный штаб при узбекистанском правительстве.

«С 00.01 23 марта для всех лиц (кроме граждан других стран, выезжающих из Узбекистана) закрываются имеющиеся пункты пропуска границы», – передает РИА «Новости» сообщение оперативного штаба страны.

К утру воскресенья в Узбекистане зафиксировано 42 заражения коронавирусом.

16 марта сообщалось, что РФ эвакуирует своих граждан из Узбекистана.

11 марта ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.