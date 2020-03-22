От коронавируса умер бывший президент мадридского «Реала»

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22.03.2020, 9:53, Новости дня

Экс-президент футбольного клуба «Реал» (Мадрид) Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет от коронавируса.

17 марта он попал в больницу в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился, спасти мужчину не удалось, информирует Sports.ru.

Санс управлял «Реалом» с 1995 по 2000 год. С 2006 по 2010 годы владел «Малагой».

При Сансе мадридский «Реал» выиграл седьмой и восьмой Кубки европейских чемпионов (1998, 2000), стал чемпионом Испании в сезоне 1996/97.

Также за последнее время коронавирус выявили у футболиста «Ювентуса» Пауло Дибалы, а также у экс-игрока «Милана» Паоло Мальдини.

Впервые профессиональный футболист заболел коронавирусом в Италии еще в конце февраля.



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