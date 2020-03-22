Эксперты предрекли закат США после пандемии

22.03.2020, 9:30, Новости дня

Пандемия коронавируса приведет к остановке глобализации, закату лидерства США, росту националистических настроений, а также к созданию более устойчивой мировой экономической системы, пишет Foreign Policy со ссылкой на 12 ведущих мировых экспертов.

«Пандемия усилит государства и укрепит националистические настроения. Правительства всех типов пойдут на экстренные меры для борьбы с кризисом, и многие не захотят расставаться с новыми полномочиями по окончанию кризиса», – приводит RT слова профессора международных отношений в Гарвардском университете Стивена Уолта.

Он также считает, что COVID-19 «ускорит переход власти и влиянии с Запада на Восток», так как Южная Корея и Сингапур отреагировали на пандемию «образцово», а Китай «допустил ошибки лишь на ранних стадиях».

«Если вкратце, то COVID-19 приведет к созданию менее открытого, менее процветающего и менее свободного мира», – считает Уолт.

Директор Королевского института международных отношений Робин Ниблетт заявил, что пандемия коронавируса может «переломить спину верблюду экономической глобализации». Он считает, что мир уже не вернется к идее взаимовыгодной глобализации.

«Националисты и антиглобалисты, китайские «ястребы» и даже либеральные интернационалисты – все они увидят новые доказательства правильности их взглядов. Учитывая экономический ущерб и социальный коллапс, вряд ли может произойти что-то иное, кроме движения к национализму и великодержавному соперничеству», – считает профессор политологии и международных отношений в Принстонском университете Джон Икенберри.

Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Шэннон О’Нил выразил мнение, что пандемия заставит компании больше заботиться о происхождении их продуктов и приведет к смене эффективного хозяйства на чрезмерное, кроме того, вырастет государственное вмешательство в рынок и произойдет наращивание стратегических запасов.

«Прибыльность упадет, но логистическая стабильность должна вырасти», – считает О’Нил.

Профессор Гарвардского университета Джозеф Най заявил, что новая стратегия национальной безопасности президента США Дональда Трампа, провозглашенная в 2017 году, не отвечает реалиям – это показала пандемия коронавируса.

«COVID-19 показал, что нам не удается подстроить нашу стратегию под этот новый мир», – полагает профессор.

Заместитель директора Международного института стратегических исследований Кори Шейк отметил, что после пандемии США перестанут считаться международным лидером, так как их правительство «продемонстрировало свой узколобый эгоизм и бездарное головотяпство».

По его мнению, Вашингтон «провалил тест на лидерство», но миру это не пойдет на пользу.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире достигло 266 тыс., свыше 11 тыс. человек скончались.