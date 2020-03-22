 

Синоптики пообещали жителям Москвы аномально теплую погоду

22.03.2020, 9:30, Разное

В Москве к концу грядущей недели, как прогнозируют синоптики, установится аномально теплая погода. Температурный показатель днем может установиться на отметке в 16 градусов.
Потепления, по словам главы Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, можно ожидать во второй половине будущей недели. 23 марта температура окажется примерно на 1 градус ниже привычной для данного периода, а во вторник покажет норму. С 25 марта показатель начнет постепенно увеличиваться, и к пятнице аномалия достигнет примерно 6 градусов. 27 марта жители Москвы смогут насладиться теплой погодой до +16 градусов.

В понедельник в российской столице прогнозируют до +3 градусов в дневной период. На следующий день температура повысится до +6, в среду – максимум до +9. 26 марта Гидрометцентр обещает от +9 до +14 градусов, а 27 марта – примерно от +11 до +16. Такие показатели аномальные для данного периода в столичном регионе.



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