 

Канделаки удивилась росту продаж чипсов в США на фоне коронавируса

22.03.2020, 9:16, Новости дня

Стресс от пандемии коронавируса валит рынок полезных продуктов в США, где продажи попкорна, соленого печенья, чипсов и консервов выросли на 30-50%, сообщила телеведущая, генеральный продюсер Тина Канделаки.

«Если бы на фоне коронавируса я вдруг решила перенять поведение большого количества американских зожников, я сказала бы себе следующее: Тина, кругом враги, стресс, проблемы с бизнесом. Заканчивай уже с 1500 ккал в сутки. Порадуй себя хачапури и любимым маминым тортом – станет легче», – написала она в своем Telegram.

«В это сложно поверить, но продажи попкорна, соленого печенья, чипсов и консервов выросли в США на величину от 30 до 50%!» – добавила Канделаки.

Она отметила, что в этом играет роль падение доходов, но главная причина здесь – «стресс, который валит рынок полезных продуктов».

«Я, разумеется, продолжу держаться своей стратегии: коронавирус нас скорее всего не победит, а лишние калории, гиподинамия и килограммы сделают это с легкостью. Не хочется начинать вторую войну сразу после первой», – написала она.

Между тем, в США продолжают стремительно расти объемы продаж огнестрельного оружия на фоне распространения нового типа коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на американский телеканал ABC.

Так, выручка одного из крупнейших в США интернет-магазинов оружия ammo.com за февраль выросла на 309%, количество заказов увеличилось на 222%. Объемы продаж представители магазина назвали «беспрецедентными». Рост спроса объясняется тем, что полиция вынуждена сокращать количество операций из-за вспышки коронавируса, и некоторые полицейские участки выезжают только на звонки о чрезвычайных ситуациях.

В пятницу также сообщалось, что власти некоторых американских штатов под предлогом борьбы с коронавирусом решили выпускать на свободу заключенных досрочно. При этом полицейские получили распоряжение не арестовывать за ряд преступлений. По мнению СМИ, это может привести к хаосу в стране.



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