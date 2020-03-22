Инициатива Amazon поможет в борьбе с коронавирусом

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22.03.2020, 9:09, Разное

В связи с последними событиями на планете Amazon Web Services будет оказывать помощь ученым в исследованиях и создании средств точной и быстрой диагностики коронавируса Covid-19. Всего в данной кампании принимают участие больше 35 фирм и НИИ.
Корпорация Amazon запускает инициативу DDI, в рамках которой станет помогать тем, кто сейчас трудится над созданием диагностических решений. Как предполагается, что поспособствует более оперативному выводу на мировой рынок совершенных образцов и улучшит взаимодействие между теми структурами, которые заняты в данной области.

Компания Джеффа Безоса выделит финансовые средства в размере 20 миллионов американских долларов. Такое ресурсное обеспечение будет обеспечиваться за счет кредитов в натуральном формате AWS и техподдержки, благодаря чему исследователи сумеют использовать весь потенциал облака для решения проблемы коронавируса.

Программа предназначена для НИИ, имеющих аккредитацию, а также приватных организаций, применяющих AWS для исследования рабочих нагрузок в целях создания диагностики в районах оказания врачебной помощи. Ныне акцент будет сделан на Covid-19, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, но Amazon рассмотрит и иные проекты по диагностике инфекций. Приоритеты определит совет, который состоит из экспертов в сфере медицины.



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