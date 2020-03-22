В Роспотребнадзоре назвали средний инкубационный период коронавируса

22.03.2020, 9:09, Разное

Специалисты Роспотребнадзора, основываясь на результатах исследования случаев заражения SARS-CoV-2, определили средний инкубационный срок недуга. Данный период составляет примерно 5,1 дня.

За основу взяты результаты научной работы, проводившейся под руководством специалистов, представляющих Школу общественного здравоохранения им. Хопкинса в Балтиморе (США). Как показывает исследование, карантин в 14 дней – разумная мера предосторожности, поскольку у большинства инфицированных симптомы коронавируса появляются до 11,5 дня после заражения. На каждые 10 000 пациентов, пребывающих в изоляции, приходится порядка 100 человек, у которых после карантинного периода могут проявиться признаки недуга.

По мнению сотрудников Роспотребнадзора, точная оценка периода инкубации SARS-CoV-2 позволит лучше оценивать динамику эпидемии нового коронавируса, а также разработать наиболее действенные меры для эффективного предотвращения его распространения.