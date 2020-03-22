 

Сына Наташи Королевой раскритиковали из-за провокационного поста о коронавирусе

22.03.2020, 9:09, Разное

Новый пост в соцсети Архипа Глушко вызвал критику со стороны его подписчикам. Сын Наташи Королевой и Тарзана на фото предстал перед фанатами с бокалом в ванной, при этом немного обнажившись.
Архип Глушко опубликовал изображение, сделанное в ванной комнате. В нем он сидит в наполненной ванне, держа в руках бокал. По словам молодого человека, он не понимает паники, связанной с коронавирусом. Посетив один из магазинов, он увидел скупающих товары людей. Парень считает такие меры лишними, потому как поставки продуктов не закончатся, и население не умрет с голода. Сын Тарзана и Королевой предложил подписчикам использовать время для более полезных дел, например, занятий спортом, творчеством или общения с родными или близкими.

Размышления Глушко-младшего не произвели должного впечатления на некоторых его фолловеров. Учитывая, что отпрыск знаменитостей немного обнажился в кадре, фанаты поинтересовались, неужели ему “не дают покоя гены отца-стриптизера”. Другие назвали его семью “странной”, отметив нередкие оголения со стороны ее членов, что непонятно для людей.



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