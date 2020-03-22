Мэр Москвы: из-за коронавируса столичное метро закрываться не будет

22.03.2020, 9:01, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции власти города приняли решение не закрывать столичный метрополитен.

В эфире телеканала "Россия-1" московский градоначальник опроверг слухи, появившиеся в некоторых средствах массовой информации о возможном закрытии подземки.

"Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии".

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом COVID-19 в мире заразились более 307 тысяч человек, более 13 тысяч человек умерло.

Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.