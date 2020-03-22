 

Волосожар и Траньков из-за COVID-19 решили вернуться из США в Россию

22.03.2020, 9:01, Новости дня

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар сообщила, что вместе с супругом Максимом Траньковым и трехлетней дочерью Анжеликой из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 решили срочно вернуться из США в Россию.

"Мы решили срочно вернуться домой, – написала Волосожар в Instagram. – Каждый час меняются новости и радостнее они не становятся, к сожалению. Да, мы, наверное, дотянули до критического момента, но очень хотелось верить в лучшее".

 

 

 

 

 

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Публикация от Татьяна Волосожар (@fire_bird) 17 Мар 2020 в 11:43 PDT

По словам фигуристки, Штаты закрывают на строжайший карантин, а в отдельных городах вводят комендантский час. Также спортсменка сообщила, что городок Истеро, в котором они находились, оказался не приспособлен к изоляции с ребенком.

"Скорее бы оказаться дома. И да, конечно, как только приедем, мы сядем на карантин. Потому что безопасность нашей семьи и окружающих людей – самое важное", – подытожил Волосожар.

 

 

 

 

 

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Публикация от Татьяна Волосожар (@fire_bird) 8 Янв 2020 в 10:00 PST

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 188 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 308 тысяч человек, из которых 13 тысяч скончались.



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