 

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

22.03.2020, 8:53, Новости дня

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что, в отличие от России, Украина не готова к экономическому кризису.

Он заявил, что приближается «очень сильный» экономический кризис. «Это просто цунами надвигается», – передает его слова РИА «Новости».

Саакашвили отметил, что РФ имеет финансовую «подушку» – 600 млрд долларов, за счет которых страна сможет пережить низкие цены на нефть. Украина же, по мнению экс-президента Грузии, попадет в «зону полной турбулентности».

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, не то что у государства нет ресурсов, на Украине нет государства. На Украине нет государственных институтов», – сказал Саакашвили.

Он также пожаловался на антиукраинские настроения в Одессе, однако призвал не винит в этом одесситов.

«Где она, Украина, для Одессы?» – задался он вопросом.

Накануне в МВФ заявили, что для мировой экономики последствия пандемии коронавируса будут «весьма серьезными».



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