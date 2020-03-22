 

Собянин заявил о достаточном запасе продуктов в Москве

22.03.2020, 8:53, Новости дня

В московских магазинах и на складах достаточный запас продовольственных товаров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире «России-1».

«У нас на складах достаточно продовольствия, поэтому проблемы я не вижу. Есть повышенный спрос, люди запасаются впрок, кто-то уезжает на дачу, находится на домашнем карантине, поэтому конечно, такие запасы люди впрок делают, но уже сегодня видно, что в целом по стране спрос начал спадать», – передает его слова ТАСС.

Ранее он также опроверг информацию о возможном закрытии метро в Москве.



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