 

Рецепт для воскресного завтрака: безглютеновые банановые оладьи

22.03.2020, 8:50, Разное

Ингредиенты:

Банан очищенный – 200 г
Разрыхлитель – 6 г
Банановая мука – 135 г
Сироп топинамбура  – 40 г
Масло оливковое – 77 г
Соль розовая мелкая – 2 г
Молоко миндальное или кокосово– 305 г
Крахмал кукурузный – 10 г
Ваниль – 1 г

Способ приготовления:

Банан очистить от кожуры. Смешать все жидкие ингредиенты в блендере, добавить банан и взбить до однородной массы. В разогретую сковороду добавить оливковое масло, разлить оладьи. Приятного аппетита!



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Мнение: Письмо: “Год пройдет и станет легче”

07.02 / Мнение: Вечность с Путиным? Путин НАВСЕГДА!

04.03 / Мнение: Поддельные подписи Родченкова

06.03 / Мнение: Яндекс.Репутация

20.03 / Рубль вновь преодолел “психологический порог”

22.02 / Дежавю с портсигаром

08.02 / Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют новые подробности болезни дочери Успенской

05.02 / Мнение: Крым потерян

06.03 / Ведущий пошутил над Максом Барских в эфире «Вечернего Урганта»

10.02 / Штаты США и конкуренция Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска