Рецепт для воскресного завтрака: безглютеновые банановые оладьи
22.03.2020, 8:50, Разное
Ингредиенты:
Банан очищенный – 200 г
Разрыхлитель – 6 г
Банановая мука – 135 г
Сироп топинамбура – 40 г
Масло оливковое – 77 г
Соль розовая мелкая – 2 г
Молоко миндальное или кокосово– 305 г
Крахмал кукурузный – 10 г
Ваниль – 1 г
Способ приготовления:
Банан очистить от кожуры. Смешать все жидкие ингредиенты в блендере, добавить банан и взбить до однородной массы. В разогретую сковороду добавить оливковое масло, разлить оладьи. Приятного аппетита!
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