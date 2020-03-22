Рецепт для воскресного завтрака: безглютеновые банановые оладьи

22.03.2020, 8:50, Разное

Ингредиенты:

Банан очищенный – 200 г

Разрыхлитель – 6 г

Банановая мука – 135 г

Сироп топинамбура – 40 г

Масло оливковое – 77 г

Соль розовая мелкая – 2 г

Молоко миндальное или кокосово– 305 г

Крахмал кукурузный – 10 г

Ваниль – 1 г

Способ приготовления:

Банан очистить от кожуры. Смешать все жидкие ингредиенты в блендере, добавить банан и взбить до однородной массы. В разогретую сковороду добавить оливковое масло, разлить оладьи. Приятного аппетита!