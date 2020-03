Культурная антиизоляция. Кого из артистов можно послушать в сети бесплатно. Список

22.03.2020, 8:42, Новости дня

В Украине с 12 марта введен трехнедельный карантин, на время которого запрещены массовые мероприятия, закрыты учебные заведения, ТРЦ, кафе и рестораны. Артисты, вокалисты и музыканты позаботились о том, чтобы социальная изоляция была наполнена культурным смыслом.

Первой украинской вокалисткой, которая после введения карантина выступила в сети с домашним концертом, стала Светлана Тарабарова. Запись выступления, которое состоялось 12 марта, можно посмотреть на странице вокалистки в Instagram. Тарабарова анонсировала еженедельные домашние выступления по четвергам.

View this post on Instagram

Дякую всім, хто був з нами у цей вечір на одній хвилі! * #TARABAROVA #світла_сторона_музики #тарабарова

A post shared by @ tarabarova on Mar 15, 2020 at 11:23am PDT

18 марта онлайн-концерт дала солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина. Выступление артистки можно посмотреть в записи на ее странице в Facebook.

“Музыка не на карантине”, – считают музыканты группы “Фіолет”. 18 марта коллектив опубликовал на своем YouTube-канале запись первого онлайн-выступления.

ВИДЕОВидео: Фіолет / YouTube

Певица Джамала исполнила песню из репертуара американской вокалистки Билли Айлиш. Послушать композицию можно на Facebook-cтранице Джамалы или в ее Instagram-профиле.

View this post on Instagram

Що можуть робити музиканти під час карантину? Грати музику, яка надихає. Дякую, що вже завалили мій direct ідеями наступного каверу. Далі буде… * No Time to Die, друзі! Все буде добре! * Thank you for the song @billieeilish * @andrey_chmut @vovasharykov * P.S. Онлайн-концерт обов’язково буде – 24 березня о 19.00 * * #разомвдома #TogetherAtHome

A post shared by Jamala (@jamalajaaa) on Mar 18, 2020 at 10:11am PDT

Лидер британской группы Coldplay Крис Мартин 16 марта вышел в эфир на своей странице в Instagram, исполнив по заявкам подписчиков песни Green Eyes, Yellow, Viva La Vida, а также сыграл кавер на песню Life on Mars Дэвида Боуи. Запись домашнего выступления артиста можно посмотреть на YouTube-канале группы.

ВИДЕОВидео: Coldplay / YouTube

Домашний концерт австралийского музыканта Кита Урбана опубликован в записи на его Instagram-странице.

View this post on Instagram

#InstaBand

A post shared by Keith Urban (@keithurban) on Mar 16, 2020 at 6:17pm PDT

Квартирник Сергея Бабкина состоялся 18 марта. Посмотреть первое выступление артиста из дома в окружении семьи можно на его странице в Instagram в разделе IGTV.

View this post on Instagram

Перший онлайн-квартирник Сергія Бабкіна *

A post shared by Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) on Mar 18, 2020 at 11:10am PDT

Мария Бурмака 18 марта спела под гитару песню из своего репертуара “Под облачком” – домашнее выступление певицы опубликовано на ее странице в Facebook.

Багато, хто співатиме для зараз. Але я заспіваю особливу пісню♥️ Під облачком. Posted by Maria Burmaka on Kolmapäev, 18. märts 2020

Гитарист группы Queen Брайан Мэй опубликовал в записи домашнее мини-выступление на своей странице в Instagram в разделе IGTV.

View this post on Instagram

This is my second attempt to post this using IGTV … BRI

A post shared by Brian Harold May (@brianmayforreal) on Mar 19, 2020 at 4:20pm PDT

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекращено авиационное сообщение с другими странами.

18 марта в Украине прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, а также остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.

Информация обновляется.