Жена Бабкина сделала запасы продуктов и хозтоваров на несколько месяцев

22.03.2020, 8:42, Новости дня

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана опубликовала в Instagram фотоотчет о закупке товаров, которые могут понадобиться во время карантина.

“Пост не о панике. Сегодня совершили первую закупку – крупы, соль, сахар, мука, масло, бумага, салфетки, ватные диски. Если случится так, что завтра мы не сможем ездить в магазины, как в Италии, и выходить на улицу, то мы спокойны. На пару месяцев у нас есть все необходимое”, – поделилась списком покупок Бабкина.

Жена музыканта подчеркнула, что написала пост, чтобы “другие люди могли подготовиться к полнейшей изоляции”.

Публикация Бабкиной вызвала дискуссию в комментариях.

“Инфлюэнсеру с такой большой аудиторией, как у вас, не стоит делать такие посты”, – считают подписчики.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине число заразившихся коронавирусом составляет 26, скончалось три человека.

Среди заболевших – нардеп от группы “Довіра” Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

За границей от COVID-19 умерло две украинки.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. В ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами. 18 марта в стране приостановлены внутренние пассажирские перевозки.

В трамваях, троллейбусах, автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.