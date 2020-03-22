Названы технические параметры флагманов Huawei P40 и P40 Pro до анонса

22.03.2020, 8:30, Разное

На просторах интернета опубликовали технические параметры флагманских смартфонов Huawei P40 и P40 Pro. Сами гаджеты презентуют только через несколько дней.

Соответственными данными поделился сетевой инсайдер из Индии Ишан Агарвал на личной странице в социальной сети Twitter. Как оказалось, Huawei P40 Pro 5G выйдет на рынок с 6,1-дюймовым дисплеем, «фронталкой» на 32 Мп, основной тройной камерой 50+16+8 Мп, опцией цифрового зума до 30x, аккумулятором на 3800 мАч и Huawei XD Fusion Engine для хорошей обработки изображений.

Модификация без сети пятого поколения обладает дисплеем на 6,58 дюймов, камерой на обратной стороне смартфона с четырьмя датчиками 50+40+12+ToF, стабилизацией изображения для модуля телефото, двойной селфи-камерой на 32 Мп с дополнительным датчиком глубины, батареей на 4200 мАч и 40-ваттной проводной зарядкой. Информатор допустил наличие беспроводной зарядной станции, но такой механизм будет якобы доступен только версии P40 Pro+, все остальные модели оснастят мощностями 27 Вт. Премьера смартфонов пройдет 26 марта в онлайн-режиме.