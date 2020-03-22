 

Названы технические параметры флагманов Huawei P40 и P40 Pro до анонса

22.03.2020, 8:30, Разное

На просторах интернета опубликовали технические параметры флагманских смартфонов Huawei P40 и P40 Pro. Сами гаджеты презентуют только через несколько дней.
Соответственными данными поделился сетевой инсайдер из Индии Ишан Агарвал на личной странице в социальной сети Twitter. Как оказалось, Huawei P40 Pro 5G выйдет на рынок с 6,1-дюймовым дисплеем, «фронталкой» на 32 Мп, основной тройной камерой 50+16+8 Мп, опцией цифрового зума до 30x, аккумулятором на 3800 мАч и Huawei XD Fusion Engine для хорошей обработки изображений.

Модификация без сети пятого поколения обладает дисплеем на 6,58 дюймов, камерой на обратной стороне смартфона с четырьмя датчиками 50+40+12+ToF, стабилизацией изображения для модуля телефото, двойной селфи-камерой на 32 Мп с дополнительным датчиком глубины, батареей на 4200 мАч и 40-ваттной проводной зарядкой. Информатор допустил наличие беспроводной зарядной станции, но такой механизм будет якобы доступен только версии P40 Pro+, все остальные модели оснастят мощностями 27 Вт. Премьера смартфонов пройдет 26 марта в онлайн-режиме.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Мнение: О том, как «прогнутый» Лукашенко нашёл ответ Путину

14.03 / Мнение: Воссоздание Османской империи Анкара начала с Кипра

20.02 / Ксения Собчак появилась на премьере документального фильма в прозрачном бюстгальтере

11.02 / В Росгидромете рассказали, когда в Россию придет весна

09.02 / Наука: У шимпанзе не нашли альтруизм

17.03 / На 85-м году жизни умерла вдова Юрия Гагарина

19.02 / В подмосковном лесу нашли гору костей

26.02 / Алёна Кравец готовит иск на 3 миллиона рублей против Даны Борисовой

17.02 / «Я в клинике»: Инне Чуриковой понадобилась помощь врачей

14.02 / Ольга Дибцева вспомнила, как сломала нос Сергею Бурунову на съемках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска