 

После сообщений о госпитализации Нины Руслановой ее дочь опровергла информацию

22.03.2020, 8:30, Разное

В СМИ появилась информация, что актрису Нину Русланову доставили в одну из больниц Москвы из-за проблем с сердцем. Дочь всенародной любимицы Олеся опровергла слухи о болезни матери.
В интервью для РИА Новости наследница Руслановой отметила, у них все хорошо. Она добавила, что ничего не случилось, если не считать коронавируса, ворвавшегося в жизнь каждого. 74-летняя актриса, по словам ее дочери, нормально, как для возраста, погоды и “ситуации в стране”, себя чувствует.

Как ранее рассказал канал РЕН-ТВ, знаменитость госпитализировали с обострением хронического недуга. Актриса якобы сама позвонила в скорую, почувствовав боли в области сердца.

Русланова имеет огромную фильмографию – на ее счету порядка 150 ролей в кино. Все персонажи звезды, обладающей своеобразной харизмой, наделены ее непревзойденной энергией, за что завоевали всенародную любовь.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02 / Лера Кудрявцева раскрыла количество сделанных пластических операций

05.02 / Мнение: Почему «стахановцам» не платят много

28.02 / В Свердловской области вновь отменили оправдательный вердикт присяжных по делу боксера

13.03 / Президент всех ткачих

20.03 / Лиза и Гарри Галкины провели «обряд изгнания» короновируса

21.02 / Двух россиян посадили на 400 лет за перевозку мигрантов в Греции

07.03 / Мнение: Кто заплатит?

23.02 / Павел Буре и его супруга Алина ждут четвертого ребенка

05.03 / Мнение: Как различать голых мужчин в искусстве

18.02 / Популярные смартфоны Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro существенно подешевели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска